السودان يوقع اتفاقية تعاون صحي إقليمي مع اليمن والصومال وجيبوتي

وقّع البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة ، اتفاقية التعاون المشترك لتحالف الصحة بين الدول الأربع: السودان، اليمن، الصومال، وجيبوتي، وذلك بحضور وزراء الصحة من الدول المعنية، ومدير الإدارة للصحة الدولية دكتورة آلاء الطيب مدثر، وبالتنسيق والدعم الفني من مكتب منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في مجالات متعددة، تشمل تحريك الموارد، دراسة الخطط الصحية، والتصدي للأوبئة والأمراض، بما يرفع كفاءة الاستجابة الصحية في الدول الموقعة.

وقد تم التوافق على عقد أول اجتماع للآلية المشتركة في السودان خلال شهر يناير المقبل، بإذن الله، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الفني والتكامل الصحي بين الدول الأربع.