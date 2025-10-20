مدير مراكز الأورام بالسودان: الكشف المبكر يرفع معدلات الشفاء إلى 100% في كثير من الأطوار

أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي، مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، الوزير المفوض، ريادة مستشفى الذرة بمدني في استئناف الخدمات الطبية بعد تحرير مدينة مدني.

وأشار، لدى مخاطبته صباح الأحد احتفالات المعهد القومي للسرطان بمدني باليوم العالمي لسرطان الثدي تحت شعار: (الكشف المبكر ينقذ الأرواح)، إلى أن برامج التوعية والفحص الدوري تمثل حجر الزاوية في تحقيق العلاج المبكر وتحسين نتائجه.

مُعلناً عن إطلاق استراتيجية خاصة للمسح الطبي تقودها وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة الجزيرة وشركاء آخرين. وناشد الأطباء بقيادة حملات توعية مجتمعية تزيل “الوصمة” المرتبطة بالمرض. وأشاد بدور القوات المشتركة في إعادة تأهيل سبعة مستشفيات، معرباً عن تفاؤله بعودة (السياحة العلاجية) لولاية الجزيرة قريباً.

من جانبه، قدم البروفيسور دفع الله أبو إدريس، مدير مراكز الأورام بالسودان، رؤية علمية حول المرض، كاشفاً أن 60% من حالات السرطان لا تُعرف أسبابها المباشرة. وأكد أن الكشف المبكر يرفع معدلات الشفاء إلى 100% في كثير من الأطوار، محذراً من خطورة المعلومات المغلوطة، ودعا لتكثيف التوعية.

كما بشر أبو إدريس بخطوات عملية لإعادة البناء، حيث أعلن عن تقدم العمل لتعويض جهاز الأشعة المفقود بسبب الحرب. وأكد أن مستشفى الذرة سيكون من أوائل المستفيدين، وكشف عن افتتاح مركز سنار للأورام كإضافة نوعية لشبكة الخدمات المنتشرة في معظم ولايات السودان.

فيما كشفت الدكتورة مرام عبد الرحيم، عميد المعهد القومي للسرطان بمدني، عن حجم الخسائر التي لحقت بالمعهد بسبب الحرب، حيث فقد معظم أجهزته، بما في ذلك أجهزة العلاج الإشعاعي. ووجهت نداءً عاجلاً للجهات الرسمية والشعبية لتقديم الدعم لاستعادة هذه الخدمات التي تمثل (الأمن والأمان والسعادة الروحية) لمرضى السرطان.

وشملت الفعالية محاضرة علمية حول أهمية التوعية للكشف المبكر، قدمها مجموعة من الأخصائيين في مجالات جراحة الأورام والجراحة العامة والأشعة التشخيصية، سلطوا خلالها الضوء على الجوانب العملية لمكافحة المرض وسبل تعزيز الوعي المجتمعي.