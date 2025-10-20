منع مسؤول رفيع في حكومة الأمل من لقاء رئيس الوزراء كامل إدريس

شهدت اليوم أحداث مثيرة للجدل داخل أروقة حكومة الأمل، حيث مُنع مسؤول رفيع المستوى من مقابلة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وسط إجراءات رسمية تؤكد على ضرورة التشاور المسبق مع مستشار رئيس الوزراء بدر الدين الجعيفري.

ويأتي هذا الحدث بعد أسبوعين فقط من جدل حاد اندلع بين مدير مكتب رئيس الوزراء العقيد نزار، وأحد الوزراء الاتحاديين، الذي كان يحاول الدخول إلى مقر إقامة رئيس الوزراء دون تحديد مواعيد مسبقة متفق عليها. وفقاً لمصادر مطلعة، تصاعد الخلاف إلى حد التراشق اللفظي والتهديدات من جانب الوزير، لكن مدير المكتب أصر على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية الصارمة، مانعاً دخول الوزير دون ترتيب سابق.

عطاف محمد