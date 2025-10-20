البرهان يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٤م

اعتمد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام ٢٠٢٤ م.

وامتدح سيادته الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في استقرار العملية التعليمية بالرغم من التحديات التي تمر بها البلاد، كما أثنى رئيس المجلس السيادي على الأدوار العظيمة التي قامت بها القوات المسلحة والقوات النظامية في تأمين الامتحانات وتيسير وصول الطلاب والطالبات لمراكز الامتحانات.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين والذي أوضح في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس المجلس السيادي على عدد الطلاب الممتحنين وعدد مراكز الامتحانات ونسبة نجاح الطلاب في الأقسام الأكاديمية والفنية والدينية .

مبيناً أن النتيجة اشتملت على دراسة إحصائية لعدد المراكز وعدد الطلاب للأعوام من ٢٠١٩م وحتى العام ٢٠٢٤م. كما أوضحت النتيجة دراسة إحصائية لنسبة النجاح في كل مادة من الأقسام الأكاديمية والفنية والتعليم الديني.

وأعرب وزير التعليم عن شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات الذين كانوا خلف هذا النجاح، كما حيا القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والشرطة وقال أنه لولا تضحياتهم لما تم إنجاز هذا العمل الوطني.

وهنأ الوزير الطلاب والطالبات على النجاح الذي حققوه في نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام ٢٠٢٤م.

سونا