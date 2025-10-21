استعدادات شرطة الخرطوم لعودة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي

التقى الفريق شرطة حقوقي /د سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة حقوقي/ طارق عبدالله محمد علي مدير الادارة العامة لتأمين الجامعات بمكتبه برئاسة شرطة الولاية بحضور مدير دائرتي الطواريء والعمليات ، والجنايات ومن خلال اللقاء وجه مدير شرطة ولاية الخرطوم بتنفيذ جملة من القرارات التي تهدف لدعم وتعزيز اجراءات تأمين الجامعات بولاية الخرطوم في اطار استعدادات شرطة الولاية لعودة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي مؤكدا علي اهمية اجازة لائحة شرطة تأمين الجامعات وتعزيز التنسيق الميداني والاداري مع ادارات الطوارئ والعمليات، النجدة ،المباحث، المرور، الدفاع المدني ومديري شرطة المحليات والاقسام الجنائية.

كما شدد الفريق شرطة حقوقي سراج الدين على اهمية التغطية الالكترونية الشاملة لأنشطة تأمين الجامعات وتطوير نظم الرقابة والمتابعة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة داخل الحرم الجامعي وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللواء شرطة طارق قدم تنويرا مفصلا حول مهام الادارة ورؤيتها والتحديات التي تواجهها في المرحلة القادمة مؤكدا استعدادها الكامل لتنفيذ توجيهات مدير شرطة الولاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المكتب الصحفي للشرطة