بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين

انطلقت اليوم بمنطقة قلع النحل بولاية القضارف عمليات حصاد محصول السمسم اليدوي والآلي، تحت شعار “نحو إنتاج وفير وخالٍ من الآفات”، وسط أجواء من التفاؤل بين المزارعين بتحقيق إنتاجية عالية هذا الموسم.

وشهد تدشين عمليات الحصاد والي القضارف الفريق ركن محمد أحمد حسن، ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية د. عمار عبدالله سليمان، وأعضاء لجنة أمن الولاية، وعدد من المزارعين.

وأعرب الوالي في كلمته خلال المناسبة عن تفاؤله بتحقيق إنتاج وفير من السمسم وبقية المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن هذا اليوم يعد عيداً للحصاد.

وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به مراكز نقل التقانة في إرشاد المزارعين، مما يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، داعياً وزارة الإنتاج إلى التوسع في إنتاج التقاوي المحسنة حتى تصبح القضارف المصدر الأول للتقاوي في البلاد.

من جانبه، أكد د. عمار عبدالله سليمان المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية أن الوصول إلى مرحلة الحصاد جاء ثمرة جهد كبير بذل خلال الموسم الزراعي عبر شركاء الإنتاج في مكافحة الآفات وتوفير التمويل الزراعي.

وأوضح أن عمليات حصاد السمسم تمثل رداً عملياً لكل المشككين في قدرة البلاد على الإنتاج، متوقعاً أن يبلغ متوسط الإنتاج نحو (7) جوالات للفدان، مشيراً إلى التطور الكبير الذي حققته مراكز نقل التقانة في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الزراعي وزيادة إنتاجية الفدان.

وأكد سليمان مواصلة الجهود للتوسع في هذه المراكز لتغطية جميع المناطق الزراعية بالولاية، مثمناً دور المنظمات العاملة في دعم القطاع الزراعي وإدخال التحول الرقمي في العمليات الزراعية وإنتاج التقاوي، إلى جانب مضاعفة العمل الإرشادي.

بدوره، أشاد الأستاذ حافظ بدوي المدير التنفيذي لمحلية قلع النحل بجهود حكومة الولاية في دعم القطاع الزراعي بالمحلية في مختلف المجالات، مؤكداً العزم على النهوض بالمحلية وجعلها المحلية الزراعية الأولى بالولاية.

سونا