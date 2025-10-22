مدير عام قوات الشرطة يتفقد هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة ويؤكد على دور الهيئة فى تأمين ولاية الخرطوم

تفقد الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة الثلاثاء مقر هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة بحضور الفريق شرطة / سامى الصديق دفع الله رئيس الهيئة ومدراء الإدارات التابعة لها.

مدير عام قوات الشرطة وخلال اللقاء أمن على الخطة الموضوعة والخاصة بمكافحة تهريب الذهب بجانب إستمرار الهيئة عبر إداراتها المختلفة فى دعم وإسناد نقاط التأمين بولاية الخرطوم ، كما وجه خلال اللقاء بأهميةلتركيز على برامج التأهيل والتدريب والإحاطه بالقوات لبسط الأمن والإستقرار وحفظ الارواح والممتلكات ، وناقش اللقاء الاهتمام بالقوة وتوفير إحتياجاتها الضرورية التى تسهم فى تعزيز الآداء