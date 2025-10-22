بالصورة والفيديو.. وجدوه بعد سنوات من البحث عنه.. شاهد: لقاء مؤثر بين معلم سوداني وتلاميذه السعوديين الذين قام بتدريسهم قبل أكثر من 40 عام

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والسعودية, بإعجاب منقطع النظير من جمهور البلدين الذين قاموا بمشاركته بشكل واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر سعوديون, قاموا باستضافة معلمهم السوداني, الذي قام بتدريسهم قبل أكثر من 40 عام.

السعوديون, الذين أصبحوا في مراكز مرموقة قاموا بالبحث طويلاً عن معلمهم لرد الجميل له, وبالفعل عثروا عليه وقاموا بإكرامه بحفاوة بالغة, وقبلوا رأسه ويده.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشاد الطلاب السعوديون, بمعلمهم السوداني, وذكر المتحدث إنابة عنهم أنه لم ينسى هذا المعلم تحديداً بسبب دوره الأبوي الذي كان يقوم به تجاههم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين