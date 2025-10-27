المندوب الدائم بجنيف يستعرض الأوضاع في الفاشر مع المنسق المقيم للأمم المتحدة

استقبل مندوب السودان الدائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، بمكتبه السبت السيدة دينيس براون، المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان، حيث استعرض معها التدهور المريع الذي وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في الفاشر، في ظل استمرار الهجوم والحصار والقصف المدفعي والمسيرات.

واستنكر بشدة صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك تجاه ما يجري، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا الإرهابية ضد المدنيين العُزّل في المدينة، واستخدامها سلاح التجويع ومنع دخول الغذاء والدواء بهدف القتل أو التهجير القسري للسكان.

وأضاف أن المليشيا المتمردة تمارس الآن النهج ذاته في حصارها للمدنيين في الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان.