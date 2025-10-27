وزير الداخلية يؤدى واجب العزاء فى فقيد البلاد الناظر عبدالقادر منعم منصور ناظر عموم دارحمر

أدى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الأحد، واجب العزاء فى فقيد البلاد الناظر/عبدالقادر منعم منصور امير عموم دارحمر ،، الذى يمثل علما من أعلام الحكمة والمشورة وصاحب المواقف الوطنية المشهودة بالشهامة والرجولة و الوطنية الصادقة واحد قيادات الإدارة الاهلية ورموزها الوطنية الذى أسهم فى خدمة البلاد والعباد ودوره المشهود في مجال أصلاح ورتق النسيج الإجتماعي سائلين الله له الرحمة والمغفرة.