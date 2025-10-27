سياسية
وزير الداخلية يؤدى واجب العزاء فى فقيد البلاد الناظر عبدالقادر منعم منصور ناظر عموم دارحمر
أدى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الأحد، واجب العزاء فى فقيد البلاد الناظر/عبدالقادر منعم منصور امير عموم دارحمر ،، الذى يمثل علما من أعلام الحكمة والمشورة وصاحب المواقف الوطنية المشهودة بالشهامة والرجولة و الوطنية الصادقة واحد قيادات الإدارة الاهلية ورموزها الوطنية الذى أسهم فى خدمة البلاد والعباد ودوره المشهود في مجال أصلاح ورتق النسيج الإجتماعي سائلين الله له الرحمة والمغفرة.
هذا ورافق وزير الداخلية فى آداء واجب العزاء بدارالشرطة الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة/ صلاح احمد ابراهيم مدير قوات الجمارك والفريق شرطة حقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى واللواء شرطة/ بابكر يوسف مساعد المدير العام للشئون الإدارية والمالية بقوات الجمارك واللواء شرطة/ دفع الله طه احمد مدير شرطة ولاية البحرالاحمر واللواء شرطة /محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذى للوزارة.
المكتب الصحفي للشرطة