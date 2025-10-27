عدوي يثمن دعم مصر لإعادة اعمار السودان

اكد مجددا الفريق اول ركن مهندس عماد الدين عدوي سفير السودان بالقاهرة تقدير السودان للدعم الكبير الذي توليه القيادة والحكومة المصرية لمرحلة إعادة الإعمار بالسودان.

واشار خلال حديثة فى ورشة العمل التحضيرية الثانية بعنوان “الآليات التنفيذية لإعادة الإعمار والربط اللوجيستي بين السودان ومصر” بتنظيم من سفارة السودان بالقاهرة بالشركة السودانية المصرية للاستثمارات في إطار التحضير لأعمال النسخة الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني وذلك بمركز المنارة، إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والربط اللوجيستي.

وقال عدوي أن المرحلة الإعدادية للملتقى ركزت على استكشاف آفاق وفرص واعدة لتعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في قطاع النقل.

وأكد على ضرورة المشروعات المشتركة القائمة كمشروع الربط السككي وتطوير الموانئ كميناء وادي حلفا فضلا عن تطوير المعابر الحدودية لزيادة كفاءتها ومرونتها لمواكبة النمو الكبير في التجارة بين البلدين.

وكشف السفير عن مساعي السودان للحصول على دعم الأشقاء العرب لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود السودانية، مشيراً إلى أن هذا الطلب قوبل بترحيب عربي ودعم من بيوت خبرة، على رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي أعدت دراسة متكاملة حول المشروع سيتم عرضها على الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب في نوفمبر المقبل.

ودعا رجال الأعمال في البلدين للتفاعل الإيجابي مع هذه الدراسة لاغتنام الفرص الاستثمارية الضخمة ودعم التكامل الإقليمي.

واكد سعادة السفير على أهمية توحيد الرسالة للتركيز على جهود التعافي التي تقودها حكومة السودان تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار، والتي يثق أن القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور ريادي فيها.

وتحدث حول جهود فريق وزارة النقل المصرية لإصلاح جسري الحلفايا وشمبات.

واعرب عن أمله ان تكون نقاشات ورشة العمل ومشاركة المتخصصين تخدم الهدف الرئيس المتمثل في إثراء منظومة النقل واستدامته.