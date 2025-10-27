الإعيسر: السودان أقوى من أي مؤامرة، وأبناؤه أوفى وأصلب من أن تكسر عزيمتهم بالأكاذيب

قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر في منشور اليوم :

بينما يقف معظم أبناء الوطن على وعي كامل بما يحدث، لا تزال قلة قليلة تتأثر نفسياً بما تنشره الغرف الإلكترونية المدعومة من دول وعصابات التمرد ومن يقف وراءهم من العملاء والمأجورين رخاص الثمن.

هذه الحملات الإلكترونية مخطط لها وهي جزء من الحرب النفسية التي تشن ضد الوعي والصمود.

حان الوقت ليعي الجميع حقيقة ما يجري، ولتتجلى إرادة الشعب السوداني في صمود لا يلين.

التمرد الذي حاول إشعال نار الفتنة قد انهار وهزم في مواقع عدة، تلك التي تعلمونها وعدتم لها، بما في ذلك مدنكم وقراكم، وسينهار تماماً قريباً بإذن الله في كل المواقع.

السودان أقوى من أي مؤامرة، وأبناؤه أوفى وأصلب من أن تكسر عزيمتهم بأكاذيب تنسج خلف الشاشات والكيبوردات ومفاتيح التحكم في الهواتف الذكية.

كونوا أقوياء كما عهدناكم، فالرحلة في خواتيمها، وبالإرادة والعمل والتماسك والوحدة الصلبة سنبلغ غايتنا ونطوي صفحة هذا التحدي العابر، ونخطو بقوة نحو المستقبل.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام والسياحة

الإثنين 27 أكتوبر 2025م