لوكا ريندا يؤكد على تقديم الدعم في مجال قضايا المرأة والسلام بالسودان

أكد المنسق المقيم لمنظمة الامم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان بالانابة السيد لوكا ريندا التزام المنظمة وحرصها على تنفيذ قرار مجلس الامن رقم (1325) الخاص بقضايا المرأة والسلام وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاربعاء ببورتسودان بمناسبة مرور (25) عاما على صدور القرار تحت شعار (المرأة رائدة مسيرة السلام في السودان) وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بالسودان.

كما تحدثت فى الإحتفال د. سليمى إسحق وزيرالدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن تمكين وحماية المرأة من صميم استراتيجيات الوزارة، مشيدة بصمود المرأة السودانية في وجه تحديات إفرازات الحرب وصناعة الامل في كل الظروف.

من جانبها استعرضت الأستاذة ملاك دفع الله مدير الإدارة العامة للمرأة والاسرة بالوزارة استعرضت خطط وبرامج الوزارة ومشاركتها في الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ القرار.