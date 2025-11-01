قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تنفذ حملة نظافة وإصحاح للبيئة شملت جميع أنحاء مدينة بورتسودان

نفذت قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر حملة نظافة وتطهير شاملة بمدينة بورتسودان، إستمر،ت لمدة سبعة أيام متوالية غطت جميع المواقع المستهدفة بنسبة (100%) وسط إشادة واسعة من المواطنين وقد أتت هذه الخطوة بمبادرة من الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني وتم تدشينها بواسطة الفريق الركن/ مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، في إطار جهود مشتركة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز الصحة العامة تحت

أشراف ومتابعة ميدانيًة من مدير قوات الدفاع المدني بالولاية بمشاركة (300) عنصر من منسوبي قوات الدفاع المدني من الضباط وضباط الصف والجنود بجانب مشاركة هيئة النظافة ، الهلال الأحمر، و صحة البيئة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن قوات الدفاع المدني سخرت عدد كبير من الآليات والمعدات اللازمة لإنجاح الحملة، وإستهدفت (78 )سوقا داخل المدينة ومكبات المطاعم والمقاهي ،ومحيط المستشفيات والمرافق العامة والخاصة و الميناء البري والمواقف الداخلية و المدارس والمعاهد والجامعات يذكر أن الحملة وجدت قبولًا واسعًا وإرتياحًا كبيرًا من سكان ولاية البحر الأحمر، الذين عبروا عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية إستمرار مثل هذه المبادرات للحفاظ على نظافة المدينة وتعد

نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية، لتنفيذ العديد من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية في مختلف ولايات السودان.

المكتب الصحفي للشرطة