والي نهر النيل يعلن عن قيام مدينة الغبش الصناعية بغرب بربر

اعلن الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل عن قيام مدينة الغبش الصناعية التي ستساهم في دفع عجلة التنمية بالولاية والمنطقة الغربية بمحلية بربر خاصة، كما اعلن عن موافقته بتخصيص مساحة اضافية لمصنع مودا لانشاء المجمع الصناعي وبعض المنشاءات الصناعية.

جاء ذلك لدي زيارته الأحد لموقع المصنع بمنطقة الغبش بغرب بربر بحضور وزير الزراعة والغابات ووزير البني التحتية، ووزير الاستثمار والصناعة والتعدين والمحاجر والسياحة بالولاية والمدير التنفيذي لمحلية بربر واعضاء من اللجنة الامنية بالمحلية.

واكد السيد الوالي ترحيبهم وتشجعيهم للاستثمار الجاد واضاف بانهم يركزوا خلال المرحلة المقبلة في الاتجاه نحو الاستثمار الصناعي والصناعات الاستراتيجية والمهمة التي تساهم في البناء والاعمار والانتاج وجدد الاشادة بمجموعة مودا والتزام المصنع ببرامج المسؤولية المجتمعية ووضع بصمة في نهضة وتطور ونماء الولاية والاقتصاد الوطني.

واشار السيد الوالي لاهتماهم بامر التدريب المهني والتعليم الصناعي من اجل تخريج الكوادر الفنية التي تحتاجها الولاية في مجالات البناء والاعمار .

وشدد السيد الوالي على ضرورة استيعاب ابناء الولاية من الخرجيين للعمل واضاف بانهم يشجعوا الاتجاه نحو الاعمال الحرة في المشروعات التنموية والخدمية لذلك جاء الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي والتقني ومراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية بالولاية واعلن عن قيام الملتقي الخاص بالتدريب المهني بالولاية للخروج بتوصيات تساهم في الاهتمام به.