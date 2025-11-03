والي سنار يدعو لتوحيد الصف ونبذ خطاب الكراهية

وجه والي ولاية سنار بضرورة توحيد الصف ونبذ خطاب الكراهية والمصالح الذاتية. كما أعلن تكوين غرفة إعلامية متخصصة حددت مهامها في وضع خطة إعلامية لمواجهة الإعلام المضاد.

فيما أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار الوزير المكلف الأستاذ صلاح آدم أن الغرض من اللقاء التنويري هو تنسيق الرسالة الإعلامية وأشار إلى أن الإعلام الخارجي اوصل الرسالة عن طريق كل الحادبين على الوطن والانسانية وقال ان ولاية سنار لها أهميتها التاريخية الجغرافية.

واضاف ان المليشيا استهدفت الأسر والشيوخ والعرض والأرض و قال ان أهمية الإعلام تكمن في استطاعته مواجهة الحملة الشرسة في النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يشنها العدو ومن يقف خلفه إقليمياً وعالمياً.