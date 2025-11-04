صندوق رعاية الطلاب يدشن تدريب الطلاب في المشروعات الإنتاجية

دشن الصندوق القومي لرعاية الطلاب، الاثنين، بكلية ود مدني التقنية الدورة الحرفية السابعة للمشروعات الإنتاجية للطلاب بالشراكة مع كلية ود مدني التقنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني تحت شعار: (الطلاب في الحرب فداء وفي السلم بناء) وذلك بمشاركة الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة ممثل والي الجزيرة الذي أكد على دور سواعد الشباب المتعلم والناضج فكرياً وعمليا في إعادة إعمار ما دمرته مليشيا أسرة دقلو المتمردة وعبر عن فخره وإعتزازه بأدوار الصندوق خلال فترة الحرب بتوفير السكن الآمن للنازحين من ولاية الخرطوم في مجمعات الصندوق بولاية الجزيرة داعياً للتوسع في الشراكات لتحقيق مصلحة الطلاب .