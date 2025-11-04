سياسية
صندوق رعاية الطلاب يدشن تدريب الطلاب في المشروعات الإنتاجية
دشن الصندوق القومي لرعاية الطلاب، الاثنين، بكلية ود مدني التقنية الدورة الحرفية السابعة للمشروعات الإنتاجية للطلاب بالشراكة مع كلية ود مدني التقنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني تحت شعار: (الطلاب في الحرب فداء وفي السلم بناء) وذلك بمشاركة الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة ممثل والي الجزيرة الذي أكد على دور سواعد الشباب المتعلم والناضج فكرياً وعمليا في إعادة إعمار ما دمرته مليشيا أسرة دقلو المتمردة وعبر عن فخره وإعتزازه بأدوار الصندوق خلال فترة الحرب بتوفير السكن الآمن للنازحين من ولاية الخرطوم في مجمعات الصندوق بولاية الجزيرة داعياً للتوسع في الشراكات لتحقيق مصلحة الطلاب .
من جانبه أكد الأستاذ حميدان عبد الله تيراب ممثل الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب أن برنامج تدريب الطلاب من البرامج الحديثة والرامية لتعزيز الرعاية الاجتماعية للطلاب وكسب خبرات وتخريج جيل مسلح بالمعرفة الفكرية والعملية معلناً دعم الصندوق لكلية مدني التقنية لتحقيق أهدافها وبرامجها والاطلاع بدورها في المجتمع .
فيما أكد الدكتور عبد الله يوسف عميد كلية ود مدني التقنية أن تدشين تدريب الطلاب في المشروعات الإنتاجية بداية حقيقية لربط التعليم بالانتاج والمعرفة بالعمل وأعلن أن رؤية الكلية المستقبلية تهدف لتحويل الكلية لمركز إنتاج .
سونا