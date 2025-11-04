إفتتاح أكثر من 70 معسكراً لتدريب المستنفرين بقرى محلية القرشي بولاية الجزيرة

عبر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة عن فخره وإعزازه بإفتتاح أكثر من 70 معسكراً لتدريب المستنفرين بقرى محلية القرشي.

وأكد لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد قرى القرشي برئاسة الأستاذ عبد القادر عبد الله عبد المجيد أن قرى محلية القرشي وقفت سدا منيعاً لحماية المدخل الشمال الغربي للولاية من تقدم مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، معلناً أن مطالب الوفد في إنفاذ الطريق الرابط بين القرى وطريق القرشي بطول 22 كيلو وتوفير الإجلاس المدرسي والأدوية للمرافق الصحية حق مستحق وليس منحة تقدمها الحكومة .

من جانبه كشف رئيس الوفد إن مجمع القرى يشمل أكثر من 70 قرية إستجابوا لنداء التعبئة والإستنفار وأن المنطقة أكبر رقعة لزراعة القمح بمشروع الجزيرة .

فيما أعلن أعضاء الوفد وقفتهم ومساندتهم لحكومة الولاية في كافة برامجها التنموية والخدمية والدفاع عن الولاية والبلاد .

سونا