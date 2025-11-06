والي الجزيرة يرحب بعودة (تيكا) للعمل بالولاية!

وعبر لدى لقائه بمكتبه صباح الثلاثاء الأستاذ غالب بلماز مدير مكتب تيكا بالسودان عن شكره وتقديره لتدخلات تيكا في الولاية بتقديم التقاوي ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن مركز التلقيح الصناعي بالمناقل الذي نفذته تيكا يعد من المشاريع التنموية والخدمية الناجحة .