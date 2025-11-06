سياسية
والي الجزيرة يرحب بعودة (تيكا) للعمل بالولاية!
رحب الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بمؤسسة التنمية التعاونية (تيكا) للعمل بالولاية.
وعبر لدى لقائه بمكتبه صباح الثلاثاء الأستاذ غالب بلماز مدير مكتب تيكا بالسودان عن شكره وتقديره لتدخلات تيكا في الولاية بتقديم التقاوي ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن مركز التلقيح الصناعي بالمناقل الذي نفذته تيكا يعد من المشاريع التنموية والخدمية الناجحة .
من جانبه اكد مدير مكتب تيكا بالسودان إستعدادهم لتقديم المزيد من مدخلات الإنتاج للمساعدة في عودة الولاية لسابق عهدها .
فيما أكدت الدكتورة عرفة محمود مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية إن (تيكا) عززت جهود وزارتها للنهوض بالقطاع الزراعي .
سونا