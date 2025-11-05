“صمود” مساع لعقد لقاءات مع المنظمات الدولية لوقف الحرب في السودان

كشف تحالف “صمود” عن وصول وفد قيادي من أعضائه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لعقد لقاءات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بجانب البعثات الدبلوماسية لدفع جهود وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد.

وقال في بيان، أن “التحالف” سيجري مناقشات موسعة تضمن تعزيز الدور الإقليمي والدولي في تسيير وقف عاجل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالإضافة إلى ابتدار عملية سلمية حقيقية بقيادة وملكية سودانية تخاطب جذور الأزمة السودانية ووضع أسس سلام عادل ومستدام.

العربية_السودان