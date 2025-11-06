نيللي كريم تعلّق على أخبار ارتباطها بحارس مرمى شهير

وضعت الفنانة الكبيرة نيللي كريم حداً لموجة الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، والتي زعمت ارتباطها عاطفياً بحارس مرمى شهير يصغرها سنّاً.

وفي تعليقها الأول على الأخبار المنتشرة، سخرت نيللي كريم منها ووصفتها بأنها “مجرد ضوضاء” ولا أساس لها من الصحة، مؤكدةً في تصريحات صحافية أنها تركّز حالياً على مشاريعها الفنية، ولا نية لديها أو خطط للارتباط في الوقت الحالي، منهيةً بذلك تكهنات الجمهور بشأن حياتها العاطفية.

نيللي كريم تكشف مواصفات شريك حياتها وتتحدث عن معنى الرجولة

وكانت نيللي كريم قد تحدثت خلال لقائها في برنامج On The Road، الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر مجموعة قنوات “روتانا” عن الحب في حياتها والمواصفات التي تتمنى وجودها في شريك حياتها المستقبلي، كما أثارت الجدل برأيها في معنى الرجولة، موضحةً أن غالبية الرجال اليوم يخشون تحمّل المسؤولية.

وقالت نيللي: “الحب دايماً نعمة، ولكن في حب لناس تستاهل وناس متستاهلش، والرجولة مش مجرد كلمة لازم يكون عند كلمته وراجل مسؤول، وإحنا عايشين في زمن دلوقتي الناس بتخاف من المسؤولية، ومرة كنت بتكلم مع صاحبتي وقالتلي محتاجين نحط في النيل فيتامينات تقوّي الرجولة”.

