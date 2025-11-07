تنسيقية إقليم دارفور بالشمالية تدين انتهاكات المليشيا وتجدد دعمها للقوات المسلحة

أدانت تنسيقية حكومة إقليم دارفور بالولاية الشمالية الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ضد المواطنين العزل في مدينة الفاشر، وجددت خلال اللقاء التفاكري الذي نظمته الخميس بدنقلا تحت شعار “وحدتنا في تماسكنا”، دعمها ومساندتها للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والأجهزة المساندة لها حتى تطهير كل شبر من أرض السودان دنسه التمرد.

وأكد رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية، الفريق ركن د. عبدالهادي عبد الله، جاهزية القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن وصون عزة وكرامة الشعب السوداني، مشددًا على حماية الولاية من كافة المهددات الأمنية.

ورحب بقدوم أبناء دارفور إلى الولاية الشمالية، مشيدًا بتعاون إنسان الولاية وتقديمه يد العون والمساعدة لهم.

من جانبه، حيّا ممثل والي الولاية الشمالية، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء (م) د. عبد الرحمن أحمد فقيري، صمود أهل الفاشر، مؤكدًا أن صمودهم يجسد معاني الوطنية والبطولة والتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن.

ودعا فقيري إلى مزيد من الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد، والإعداد والتنسيق المحكم بين القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة المساندة من أجل القضاء على التمرد.

إلى ذلك، أشاد منسق عام حاكم إقليم دارفور بالولاية الشمالية، العمدة الطاهر آدم، بجهود حكومة الولاية وكافة مؤسساتها وأجهزتها وقطاعاتها، ودورها الكبير في استقبال وإيواء الوافدين من ولايات دارفور وكردفان الذين نزحوا بسبب ظروف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، في صورة جسدت معاني التلاحم والترابط والتكافل والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد العمدة الطاهر آدم أن تنسيقية حكومة إقليم دارفور بالولاية تعمل في تعاون وتنسيق تام مع اللجنة العليا للطوارئ والأزمات وكافة الأجهزة والمنظمات لاستقبال الناجين من ويلات الحرب بمدينة الفاشر إلى مدينة الدبة، وتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية والصحية لهم لتخفيف معاناتهم.

وأوضح أن الهدف من اللقاء التفاكري هو توحيد الجهود والرؤى في إطار التعبئة والاستنفار والنفرة الشعبية، وتجديد العزم والإرادة لدعم وإسناد القوات المسلحة والقوات المشتركة والأجهزة المساندة لها لتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين .

سونا