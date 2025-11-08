صلاح وحكيمي ضمن القائمة المختصرة لجائزة “ذا بيست”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، المختصرة لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لسنة 2025، وضمت 11 اسما بينهم المصري محمد صلاح (ليفربول) والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

وضمت القائمة أيضا الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، وزميله في باريس سان جيرمان البرتغالي فيتينيا، وثلاثي برشلونة لامين يامال وبيدري والبرازيلي رافينيا.

كما شملت أيضا الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، ومواطنه كول بالمر لاعب وسط تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس، البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والإيطالي جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي)، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

ويوجد بالقائمة الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ)، والإسباني دافيد رايا (أرسنال)، والسويسري يان سومر (إنتر ميلان)، والبولندي فويتشك تشيزني (برشلونة).

وعلى جائزة أفضل مدرب، يتنافس 7 مدربين هم: خافيير أغويري (منتخب المكسيك)، وميكيل أرتيتا (أرسنال)، ولويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، وهانز فليك (برشلونة)، وإنزو ماريسكا (تشيلسي)، وروبرتو مارتينيز (منتخب البرتغال)، وأرني سلوت (ليفربول).

وعلى جائزة الجمهور من فيفا، يتنافس جمهور نادي زاخو العراقي مع المشجع الأرجنتيني أليخاندرو سيجانوتو، والمشجع الإسباني الراحل مانولو دي لا بومبو.

ويتاح التصويت أمام الجماهير عبر تطبيق “فيفا” الإلكتروني، اعتبارا من اليوم الخميس، وينتهي في 28 نوفمبر2025، بينما لم يتم تحديد موعد ومكان حفل توزيع الجوائز.

الشرق القطرية