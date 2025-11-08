وزير الداخلية يقدم تنويرا لسفراء الدول العربية برواندا

قدم الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية تنويرا لسفراء المجموعة العربية بالعاصمة الرواندية كيغالى بحضور سفير السودان خالد موسي على هامش مؤتمر الحوار الوزارى الثانى بين الصين والإيابكو لوزراء داخلية دول الإيابكو

وزير الداخلية أشار الى تطورات الأوضاع في السودان مسلطا الضوء على الجرائم التى إرتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في الفاشر من إنتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزل والتى ترتقي الى جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقى بحق المدنيين.

وزير الداخلية أكد خلال حديثه علي تحسن الوضع الأمنى في كل مدن السودان ما عدا تلك التي تقع تحت سيطرة التمرد ، مشيرا الى عودة خدمات الكهرباء والمياه الى معظم أجزاء العاصمة بجانب إعادة تشغيل أقسام الشرطة الجنائية بجميع محليات الولاية إضافة للإنتشار الشرطى فى العاصمة لبسط الأمن والإستقرار ، كاشفا عن الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى إعادة تشغيل مجمع خدمات الجمهور بامدرمان لتقديم الخدمات الشرطية المتمثلة فى خدمات المرور والجوازات والسجل المدنى ، وإفتتاح مراكز شرطية خدمية بمحلية شرق النيل وابوادم بمحلية جبل أولياء فيما يتواصل العمل بافتتاح مجمعا الخرطوم والخرطوم بحرى قريبا

وزيرالداخلية طالب البلاد العربية بمواصلة دعمها للسودان على المستوي الثنائى و الإقليمى والدولى حتي يتم القضاء علي المليشيا المتمردة