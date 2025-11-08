سياسية
بداية التقديم للتمويل للموسم الزراعي الشتوي بالنيل الأبيض
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض عن فتح باب التقديم لتمويل صغار المزارعين للموسم الزراعي الشتوي، وذلك عبر مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر.
وقالت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن الوزارة أكملت استعداداتها لتوفير التمويل اللازم لصغار المزارعين، تمشياً مع سياسة حكومة الولاية الرامية إلى إنجاح الموسم الشتوي، خاصة محصول القمح.
وشددت الوزيرة على ضرورة التزام المتقدمين بمطلوبات التمويل الزراعي المحددة لصغار المزارعين في الولاية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة الولاية على إنجاح الموسم وضمان استقرار الإنتاج الزراعي.
سونا