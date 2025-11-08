بداية التقديم للتمويل للموسم الزراعي الشتوي بالنيل الأبيض

وقالت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن الوزارة أكملت استعداداتها لتوفير التمويل اللازم لصغار المزارعين، تمشياً مع سياسة حكومة الولاية الرامية إلى إنجاح الموسم الشتوي، خاصة محصول القمح.