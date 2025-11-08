البرهان يلتقي حاكم إقليم النيل الأزرق

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الجمعة، حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، حيث تطرق اللقاء لمجمل الأوضاع في الإقليم والجهود التي تقوم بها حكومة الإقليم في تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع سيادته إلى شرح وافي من الحاكم حول الأوضاع الأمنية والتطورات في الإقليم مؤكدا جاهزية أبناء النيل الأزرق للإنخراط في التعبئة العامة والاستنفار من أجل دحر التمرد الغاشم وتطهير كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية .

مشيراً إلى استجابة مواطني النيل الأزرق لنداء القائد العام للقوات المسلحة وإنخراطهم في المقاومة الشعبية.