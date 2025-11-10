والي غرب دارفور: لن نُسلم هذا الوطن إلا كما ورثناه حرًّا أبيًّا صامدًا في وجه الأعاصير

قال والي غرب دارفور الجنرال بحر الدين ادم كرامة ان قرار مجلس الأمن والدفاع، وبإجماع قادته، ان لا هدنة مع قتلة الشعب يعني أن لا تُسلَّم الراية للجيل الذي يأتي منكسِرةً ولا ذليلةً، وأن تبقى مرفوعةً خفّاقةً بعزّة السودان وشموخ رجاله.

واضاف الوالي في تصريح ل(سونا) الاحد، لقد عاهدنا الله والوطن أن نحمي ترابه المقدّس حتى آخر رمق، وأن نصون كرامته مهما اشتدّت العواصف وتكاثفت الخطوب، لن نُسلم هذا الوطن إلا كما ورثناه: حرًّا، أبيًّا، صامدًا في وجه الأعاصير رايتنا لن تنحني، وسوداننا لن يُهان، وأرضنا لن تُدنّس، ما دام في صدورنا نفسٌ يتردّد، وفي عروقنا دمٌ يغلي بعشق الوطن وإيمانه.

واكد كرامة لن نركع إلا لله، ولن نساوم على تراب هذا الوطن، ولن نترك رايته تُنكس أو تُغمد في وحل الذلّ والخنوع.

سنظلّ نحملها عاليةً فوق سواعد الرجال، ترفرف بالكرامة والسيادة والبطولة، حتى تُكتب نهاية هذه المليشيا والمعركة بانتصارٍ يليق بتاريخ السودان المجيد.

واوضح سيادته ان هذه حرب إرادة، وصراع مصير، وموقف رجالٍ كتبوا بدمائهم عهد الشرف والوفاء.