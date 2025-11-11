تنفيذ مشروعات تنموية لقطاع التعليم بالقضارف

كشفت حكومة القضارف عن انفاق ما يربو عن سبعة مليار ج ونصف خلال العام الجارى لتنفيذ عدد من مشروعات قطاع التعليم في مقدمتها توفير الكتاب والاجلاس المدرسي وتأهيل الوحدات التعليمية.

وفى هذا الخصوص قام والى الولاية المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن صباح الأحد يرافقه أعضاء حكومته وامين ديوان الزكاة بالولاية قام بوضع حجر الاساس للمجمع السكنى للمعلمين الذى يضم ستين وحدة سكنية كما وقف على بداية العمل في تشييد مطبعة وزارة التربية والتوجيه وتفقد سير العمل الجارى لإنشاء مباني ادارة التقويم والقياس والامتحانات .

واكد الوالى المضي قدما في تطوير العملية التعليمية واستقرار المعلم لدروه التربوى والتعليمي والمجتمعى

من جانبه اوضح مدير عام وزارة التربية والتوجيه الأستاذ الفاتح الصافي حمزة ان الإنشاءات الجديدة ستسهم في حل القضايا التى تواجه التعليم والمعلم وتعمل على الوصول بالخطط والاهداف الى غاياتها