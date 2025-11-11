والي الشمالية يقف على مراحل تأهيل مطار دنقلا الدولي

اطلع والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، خلال لقائه بمكتبه الأحد، المهندس عمر يس مدير الإدارة العامة لهندسة المطارات وممثل شركة مطارات السودان المحدودة، على سير العمل الجاري في مشروع تأهيل مطار دنقلا الدولي.

وأوضح المهندس عمر يس أن مشروع التأهيل يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للمطار بما يتوافق مع المعايير العالمية للطيران، مبيناً أن الأعمال بدأت بالتعاقد مع شركة “زادنا” لتوريد وتنفيذ الخلطة الأسفلتية الخاصة بصيانة وتأهيل مدرجات المطار.