بينها إبعاد سارة حرز الله خارج البلاد.. الداخلية تصدر 5 قرارات جديدة

2025/11/11
interioregypt
الداخلية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 252 الصادر الاثنين 10 نوفمبر 2025، 5 قرارات جديدة لوزارة الداخلية أرقام: «1818، 1822، 1823، 1824، 1831» لعام 2025.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1818 لعام 2025، على: «يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام/ على إسماعيل حسين اللوز (عراقي الجنسية- مواليد 30/11/1972)».

نصت المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية رقم 1822 لعام 2025، على: «تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام/ سارة عبدالكريم محمد حرز الله (أردنية الجنسية – مواليد 7/2/2004)».

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1823 لعام 2025، على: «يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم/ محمد أيمن محمد إبراهيم وآخرهم/ أحمد إبراهيم سيد إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية».

المصري اليوم

