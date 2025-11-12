“عجوز وضعيف عليه الاعتزال”.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

تعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات واسعة من جماهير فريقه والمحللين بسبب تراجع مستواه هذا الموسم، وسط مطالبات بجلوسه على دكة البدلاء أو الاعتزال.

وشارك صلاح في هزيمة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينغ هالاند في الدقيقة 29، ونيكو غونزاليس في الدقيقة 48، وغيرمي دوكو في الدقيقة 63.

وأهدر النجم المصري فرصتين محققتين بعد انفراده بالحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، وهو ما أثار غضب الجماهير، خصوصا بعد رفضه تمرير الكرة مجدداً لزميله الوافد الجديد الألماني فلوريان فيرتز، ما حرمه من فرصة التسجيل.

ولجأت جماهير ليفربول إلى منصة “إكس” للتعبير عن استيائها من أداء صلاح، مؤكدين أنه تقدم في العمر ويجب أن يجلس على دكة البدلاء، ليترك مكانه للإيطالي فيديريكو كييزا.

وكتب أحد المتابعين: “من الصعب جدًا مشاهدة محمد صلاح هذه الأيام، ولكن إن تحدثتَ عنه بأي شكل، فستُتّهم بأنك مشجع مزيف”.

وكتب آخر “يجب على صلاح مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، لقد انتهى أمره؟ هو أسطورتنا بالتأكيد لكن الأمر انتهى”.

كما أضافت صفحة أخرى هجوما أكثر حدة، جاء فيه: “الآن، لنتحدث عن محمد صلاح. أعتقد أن جماهير ليفربول لم تعد تُحبه. عليه الاعتزال بعد هذا الموسم، فقد كانت لديه مسيرة رائعة تُعززها الألقاب، لكنه أصبح عجوزا وضعيفا الآن، ولم يعد الجناح الذي كنا نُعجب به. عليه أن يعتزل ويحافظ على إرثه”.

صحيفة الإمارات اليوم