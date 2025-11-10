تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم، الأستاذ صلاح الدين محمد عثمان المراجع العام لجمهورية السودان.

وتطرق اللقاء إلى سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير أداء عمل ومهام ديوان المراجع العام والموضوعات المتعلقة بالمراجعة المالية بهدف تعزيز أداء الديوان والدقة في العمل والاستقلالية.

وقال المراجع العام، في تصريح صحفي إنه قدم تنوير لرئيس مجلس السيادة حول سير الأداء بالديوان والتقارير المالية لمؤسسات الدولة المختلفة، بجانب التقرير المالي للوحدات الحكومية للعام ٢٠٢٤م.

مشيراً إلى أنه تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً، بجانب الشركات والوحدات الحكومية بالولايات الآمنة.

وأشار الأستاذ صلاح الدين إلى أن الأداء المالي للدولة في تحسن كبير في ما يتعلق بالإيرادات بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه تم مراجعة حسابات عدد من سفارات السودان في الخارج.

معرباً عن رضائه التام لأداء الديوان رغم التحديات التي تواجه البلاد.

وقال المراجع العام، إنه اطلع رئيس المجلس على نتائج مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي 25)، الذي عُقد في شرم الشيخ .