وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان

\u0648\u0635\u0644 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0631\u062c\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0635\u0631\u064a \u062f. \u0628\u062f\u0631 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0639\u0627\u0637\u064a \u0625\u0644\u0649 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0628\u0648\u0631\u062a\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0631\u0633\u0645\u064a\u0629 \u062a\u0647\u062f\u0641 \u0625\u0644\u0649 \u062f\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0648\u062a\u0639\u0632\u064a\u0632 \u0627\u0644\u0639\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u0628\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0644\u062f\u064a\u0646