وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان

2025/11/11
وصل وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي إلى مدينة بورتسودان في زيارة رسمية تهدف إلى دعم السودان وتعزيز العلاقات بين البلدين

