السفارة السودانية بالقاهرة.. إحتواء التجمهر بالقنصلية بما يضمن سلامة المواطنين

أوضحت السفارة السودانية بجمهورية مصر العربية ملابسات إحتجاج وتجمهر بعض المواطنين المتعاملين مع القنصلية بالقاهرة وأفاد مصدر دبلوماسي مسؤول بالسفارة أن الأمر قد تم إحتوائه بما يضمن سلامة المتعاملين مع القنصلية والعاملين بالبعثة وفق ما هو متبع من إجراءات وتنسيق مع الجهات المختصة بالسودان..

مؤكداً عدم تأثير ما جري علي سير العمل بمباني القنصلية التي إستأنفت عملها بصورة طبيعية لخدمة المواطنين السودانيين والمتعاملين معها.