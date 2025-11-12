السودان يسعى للحصول على مقاتلات “سوخوي” روسية

أفادت تقارير صحفية سودانية بأن الجيش السوداني دخل في مسار تفاوضي مع وسطاء للحصول على مقاتلات روسية من طراز “سوخوي”.

وتهدف هذه الخطوة بحسب موقع sudanlibdem إلى رفع كفاءة سلاح الجيش السوداني الجوي وسط تصاعد الضغوط الميدانية التي يواجهها من قوات الدعم السريع في عدد من الجبهات.

ووفقا للموقع بدأت الاتصالات بين الجانبين منذ نهاية أغسطس الماضي، وتسعى الخرطوم من خلالها إلى امتلاك قدرات إضافية على التحكم في الأجواء وتنفيذ ضربات دقيقة ضد مواقع الدعم السريع، واستهداف ترسانتها ومعداتها العسكرية بفعالية أكبر، بما يعزز تفوق الجيش الجوي ويوسع من خياراته العملياتية على الأرض.

وأكد الخبير الاقتصادي الألماني باتريك هاينش، المتخصص في شؤون الأسواق الناشئة والأوضاع الإفريقية، انطلاق مفاوضات سرية بين مسؤولين عسكريين سودانيين وشركاء روس لتسريع صفقة شراء مقاتلات Su-27 وبعض نسخها المطورة من طراز Su-30.

وتعد المقاتلة “سوخوي 30” من أبرز الطائرات القتالية الروسية متعددة المهام، إذ تتميز بقدرتها على تنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية على حد سواء، ويبلغ مداها القتالي أكثر من 1500 كيلومتر.

كما يمكنها حمل أنواع متعددة من الصواريخ الموجهة جو-جو وجو-أرض، إضافة إلى قدرتها العالية على المناورة بفضل محركات الدفع الموجه، ما يجعلها من بين أكثر الطائرات كفاءة في معارك السيطرة الجوية.

ميدانيا، يشهد السودان تصعيدا متزايدا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصا في ولايتي دارفور وكردفان، وسط تقارير عن تحركات عسكرية مكثفة ومحاولات متبادلة لتحقيق مكاسب ميدانية جديدة.

المصدر: RT