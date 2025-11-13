السفارة السودانية بأنقرة تنظم زيارة لوزير الدولة بالمالية إلى مصنع LMZ & ASTOR المتخصص في الصناعات الكهرو-ميكانيكية

نظّمت سفارة السودان في أنقرة زيارة ميدانية إلى مصنع LMZ & ASTOR ، أحد أبرز المصانع التركية العاملة في مجال الصناعات الكهرو-ميكانيكية وتصنيع محولات القدرة والتوزيع والمحطات التحويلية وذلك فى إطار برنامج زيارة السيد محمد نورعبدالدائم، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، والوفد المرافق له إلى تركيا .

واستقبل مسؤولو المصنع السيد الوزير والوفد المرافق له، وقدموا عرضًا تفصيليًا حول تاريخ الشركة التي تمتلك أكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجال تصنيع وبيع محولات القدرة والتوزيع والمحطات الفرعية المدمجة .

كما تمّ التعريف بالمصنع الحديث الذى أُنشئ عام 2016 فى المنطقة الصناعية الثانية بالعاصمة أنقرة، على مساحةٍ مغلقة تتجاوز 100 ألف مترٍ مربع، والمجهّز بأحدث التقنيات الإنتاجية، والذي يُصدر منتجاته إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

وتعرّف الوفد خلال الجولة على خطوط الإنتاج وأنواع المحولات المنتجة، ومن بينها محولات التوزيع المغمورة بالزيت، ومحولات النوع الجاف الراتنجي، ومحولات القدرة، ومنتجات تحويل الجهد المتوسط، والمحطات الفرعية المدمجة، ووحدات الرأس الدائري .

وأشاد السيد الوزير بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعات التركية في هذا المجال، مؤكدًا أهمية نقل الخبرات والتقنيات إلى السودان ضمن جهود إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والبنى التحتية.

كما جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك وتوسيع الشراكات الاستثمارية في مجالات تصنيع المحولات والطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ASTOR كانت قد أسّست في عام 2016، بالشراكة مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، مصنعًا في السودان بطاقة إنتاجية تفوق 4000 محول سنويًا، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوطين تقنيات الكهرباء.