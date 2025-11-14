تنفيذي كادقلي يؤكد دعمه لأنشطة وبرامج المقاومة الشعبية

أكد المدير التنفيذي لمحافظة كادقلي الأستاذ بشير أحمد عمر دعمه لأنشطة وبرامج المقاومة الشعبية بشقيها العسكري والمدني لتضطلع بأهدافها السامية تجاه هموم وقضايا مواطني كادقلي.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه أمس الأول مع مسؤولة المرأة بالاستنفار والمقاومة الشعبية ومسؤولة التدريب والتأهيل بمحافظة كادقلي، وبحث الاجتماع قضايا مشتركة تؤكد الأدوار العظيمة التي تضطلع بها المرأة بالاستنفار والمشاركة الفاعلة في كثير من الأنشطة.

وأكدت الأستاذة سلمى مستور محمد مسؤولة المرأة بالاستنفار والمقاومة الشعبية محافظة كادقلي في تصريح ل(سونا) عقب اللقاء، أن اللقاء مع المحافظ المكلف تطرق إلى حجم الأنشطة والبرامج والخطط التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدة دعمها وسندها للقوات المسلحة في معركة الكرامة .