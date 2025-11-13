المنتخب الوطني يتدرب بمجمع السلطان قابوس والسفير السوداني يشّرف المران

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء بمجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط .

و يستعد المنتخب لخوض مواجهة عمان الودية الدولية ضد المنتخب العماني، ضمن مباريات (الفيفا دي) والمقرر لها يوم بعد غدٍ الجمعة والتي يدخل ضمن استعدادات صقور الجديان لفاصلة لبنان المؤهلة لنهائيات كأس العرب بقطر 2025م.

المنتخب الوطني وصل إلى عمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء ، ويعمل الجهاز الفني بقيادة الغاني كواسي أبياه على التحضير الجيد قبل السفر إلى مدينة الدوحة من أجل خطف ورقة الترشح لنهائيات كأس العرب من خلال فاصلة لبنان يوم 26 نوفمبر الجاري بمدينة الدوحة.

الجهاز الفني لصقور الجديان اخضع اللاعبين لتدريبات بدنية تحت إشراف مدرب الاحمال إيهاب ابو إدريس الذي ركز على تدريبات الاستشفاء وزيادة المخزون البدني بتدريبات تقوية العضلات، ومن ثم خصص الإطار الفني باقي زمن التمرين الي تدريبات فنية وسط الملعب،

وقد شّرف مران اليوم سعادة السفير عصام عوض متولي سفير السودان بعمان ، والسيد محمد احمد علي والمستشار مجدي عبد الله .

