البيان الختامي للقمة التاسعة للبحيرات يوصي مجلس الأمن بإدانة مليشيا الدعم السريع

اختتمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول البحيرات العظمى، والتي أصدرت بيانها الختامي. وقد حمل البيان توصية واضحة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو إلى إدانة مليشيا الدعم السريع.

وقد ترأس وفد السودان المشارك في القمة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية.

وأصدرت القمة بيانها الختامي الذي تناول قضايا الأمن والدفاع داخل منظومة دول البحيرات، بالإضافة إلى النظر في قضايا المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية، وسبل حماية المعادن في الدول الأعضاء من استغلالها واستخدامها لصالح تمويل ودعم الميليشيات والحركات المتمردة المتواجدة في الإقليم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد أن القمة التاسعة قد أجازت التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري للمنظمة وتوصيات وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية التي أوصت جميعها بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

وقال السفير معاوية إن القمة قد أخذت علماً بتوصيات المجلس الوزاري ووجهت السكرتارية التنفيذية بحشد الجهود داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي بضرورة إدانة الفظائع المروعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، كما شددت على ضرورة محاسبة هذه المجموعات الارهابية.

وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن القمة وضعت ضوابط لاستخدام المعادن النفيسة في الدول الأعضاء، بما في ذلك الذهب في السودان، وذلك لضمان عدم استغلال تعدين الذهب لصالح مليشيا الدعم السريع الارهابية.

وقد قدم عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر خطاب السودان أمام الجلسة المغلقة للقمة، الذي اشتمل على التصنيف الدقيق للصراع في السودان، وعكس الأضرار والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في أعقاب اعتداء مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وأعرب عضو مجلس السيادة عن ترحيب السودان بالمواقف الإيجابية المتميزة لدول منظمة البحيرات العظمى تجاه الأوضاع الراهنة في البلاد، مشيدًا بتفهم المنظمة للأبعاد المتعلقة بالمخططات التي تستهدف مقدرات السودان وشعبه. مبيناً ترحيب السودان بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها القمة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلاد.

وجدد الفريق إبراهيم جابر تأكيد السودان على أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف الجماعية لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنظمة.

سونا