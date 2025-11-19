ديوان الزكاة بنهر النيل يطلق سراح 42 نزيلا من سجن الدامر

فى إطار نفرة المصارف الكبرى التي تم تدشينها الثلاثاء بالدامر والتي نظمها ديوان الزكاة بولاية نهر النيل تحت شعار (عطاء بلا من ولا أذى) بتدشين عدد من المشاريع لعدد من المستفيدين قامت أمانة ديوان الزكاة بولاية نهر النيل بإطلاق سراح 42 نزيلا من سجن الدامر من الغارمين بحضور ومشاركة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ووالى ولاية نهر النيل ووزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية.

هذا وتم تقديم دعم لنزلاء حرفيين بورشة حدادة ونجارة وتأهيل ورش حدادة ونجارة وتقديم دعم بمواد غذائية ودعم عيني للنزلاء.

ودعا الدكتور معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادى إلى بذل الجهود لاطلاق سراح من دخل السجن بسبب العسر المالي، مطالبا النزلاء بمراجعة النفس والتفكير بعقلانية والاستفادة من فترة وجودهم بالسجن في حفظ القرآن وتعلم الحرف المختلفة.

وقال الوزير إن أغلب النزلاء بالسجن من شريحة الشباب، مضيفا هذا هدر للمورد البشري وخسارة الإنتاج.

وأشار مولانا سليمان علي عبدالله أمين ديوان الزكاة بولاية نهر النيل إلى دور الديوان والمساهمة فى حلحلة القضايا الاجتماعية، مضيفا أن إطلاق سراح الغارمين بالسجون واجن ديني يحتم على دواوين الزكاة فى كل الولايات القيام به ووعد بإطلاق سراح نزلاء آخرين.