حاكم النيل الازرق يستقبل وفد اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية

إستقبل الفريق احمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الازرق عضو مجلس الأمن والدفاع الوطني رئيس لجنة الأمن المشرف على الإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم بمكتبه الثلاثاء وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة الفريق الركن بشير مكي الباهي رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية يرافقهم الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم وعدد من أعضاء وقيادات اللجنة ذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة الإقليم والأمين العام للحكومة .

واكد بادي على أهمية زيارة وفد اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة وإسهامها في دعم مسيرة الإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم .

وجدد بادي إستعداد الإقليم لمواجهة التحديات الماثلة الى جانب الإلتزام بدعم القوات المسلحة والإنخراط في صفوفها الأمامية والإستجابة للتعبئة العامة والتدافع نحو مراكز التدريب لتأمين الإقليم والبلاد عامة .

وقال بادي إن الحرب المفروضة على البلاد تعد مؤامرة تهدف لتفتيت وحدة البلاد بتمويل ودعم خارجي , مشيرا إلى ان المؤسسة العسكرية مؤسسة قومية وتمثل صمام الآمان لمستقبل البلاد .

واضاف بادي أن الزيارة تعد دفعة معنوية مقدرة للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية بالإقليم .

وابان الفريق الركن بشير مكي الباهي رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية أن الزيارة تجئ في إطار برنامج الزيارات الميدانية على مستوى البلاد وان لقاء حاكم النيل الازرق كشف عن تماسك مواطني الإقليم وإستعدادهم للدفاع عن الإقليم والبلاد عامة , وأعرب عن تقديره لوقفة مواطني الإقليم واستجابتهم للانخراط في صفوف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية .