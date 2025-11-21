وزير الداخلية يتفقد مستشفى الشرطة وجامعة الرباط الوطنى ودار الشرطة ويقف على مراحل التأهيل

ووقف وزير الداخلية على على أعمال التأهيل بتلك المواقع والجهود المبذولة لإستعادة الخدمات الطبية بالمستشفى خاصة غرف العمليات والحوادث موجها بضرورة الإسراع فى العمل لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمنسوبى الشرطة وأسرهم وللمواطنين

تفقد الفريق شرطة حقوقي/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الخميس، مستشفى الشرطة وجامعة الرباط الوطنى ودارالشرطة ببرى بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية

كما وقف وزير الداخلية على أعمال التأهيل بجامعة الرباط الوطنى والتى إستهدفت قاعات الطلاب والمكاتب الإدارية والتى قطع العمل فيها شوطا بعيدا لعودة الطلاب الى مقر الجامعة

ووقف وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة على تهيئة البيئة بدارالشرطة ببرى من خلال جعل البيئة مناسبة لاستقبال الفعاليات الشرطية المختلفة بالدار.

المكتب الصحفي للشرطة