وكيل وزارة الصحة: منظمة “سابا” نموذج للإستجابة السريعة ودعم المستشفيات خلال الحرب

إلتقى وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د.علي بابكر سيد أحمد محمد، عصر الخميس بمكتبه، بالمدير الإقليمي لمنظمة تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية “سابا”، د. محمد الأمين أبومنقة، وبحضور مدير مكتب المنظمة بالسودان، د. فيصل أحمد النور، د.محمد مروان عوض مدير المكتب التنفيذي للوكيل وعدد من قيادات الوزارة ، وذلك لمناقشة جهود المنظمة في تقديم العون الصحي وتعزيز النظام الصحي في السودان.

أشاد الوكيل بجهود منظمة “سابا” خلال الفترة الماضية، مثمناً دورها في تقديم الخدمات الصحية المباشرة، دعم صحة البيئة، توفير الغذاء، تدريب الكوادر الطبية، وتشغيل المستشفيات، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى إحداث تغيير جذري والإستجابة الصحية العاجلة لضمان التعافي المستدام. كما أثنى على سرعة إستجابة المنظمة خلال الحرب، مؤكداً إستعداد الوزارة للتعاون معها في مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى تفاؤله الكبير بعودة السودان أقوى بعد الحرب.

ودعا المنظمة إلى تقديم الدعم وفق إستراتيجية الصحة للخمسة أعوام القادمة، عبر تدخلات عاجلة لتطوير الخدمات الصحية بعدالة في جميع ولايات السودان.

من جانبه، ثمّن د. محمد الأمين أبومنقة جهود وزارة الصحة الإتحادية في الحفاظ على إستقرار النظام الصحي خلال الحرب، مؤكداً أنها تستحق التكريم على دورها الفعّال في مواجهة التحديات الصحية كما جدد إلتزام “سابا” بتقديم الدعم الإنساني وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الصحي المتأثر بالحرب، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأوضاع الصحية.

ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الكوادر الطبية السودانية العاملة بالخارج في دعم النظام الصحي داخل السودان، داعياً جميع الأطباء السودانيين المغتربين للمساهمة في دعم الصحة، مشدداً على حاكمية وزارة الصحة الاتحادية بإعتبارها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الصحية وتحديد الإحتياجات الفعلية.