نوارة أبو محمد تلتقي القائم بأعمال سفارة اليابان بالسودان

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الخميس، بمكتبها القائم بأعمال سفارة اليابان بالسودان كينتارو ميزوشي، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين السودان واليابان.

وأوضح القائم بالأعمال الياباني في تصريح صحفي أن اللقاء مع عضو المجلس السيادي كان مثمرا وبناء مشيرا إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، فضلا عن علاقات التعاون المشترك .