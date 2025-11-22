بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية نهر النيل والمراكز الخارجية

بدأت الخميس بمدينة الدامر بولاية نهر النيل عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشّهادة المتوسطة للجالسين للامتحانات بولاية نهر النيل، والمراكز الخارجية للعام 2025.

وقد خاطب الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المُكَلّف، المعلمين والمعلمات المشاركين في عملية التصحيح وذلك بحضور عدد من قيادات التعليم والاتحاد المهني للمعلمين، والهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية.

وحيا الوزير في كلمته المعلمين، والمعلمات وحكومة ولاية نهر النيل لدورهم الكبير في استقرار واستمرار التعليم بالولاية،

مقدما جملة من الموجهات طالب عبرها المعلمين والمعلمات بتقدير هذه المسؤولية التي تتوقف عليها درجات التلاميذ والتلميذات وذلك بأن يكون التصحيح في مصلحة التلميذ من دون تساهل.

وشدد على أهمية أن يمر قلم التصحيح على كل الإجابات في ورقة الامتحان مع المراجعة الدقيقة للدرجات.