القائد العام يتفقد مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض

أشاد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالأدوار المتعاظمة التي ظل يضطلع بها أهل القطينة ودعمهم وإسنادهم المتواصل للقوات المسلحة وحماية الدولة السودانية ورمزية المنطقة في إعداد المقاتلين وتعهد بإستكمال المسيرة التي قدموا من أجلها أرتالا من الشهداء صنعوا التاريخ واستحقوا تحية أهل السودان.

وجدد رئيس مجلس السيادة القائد العام لدى مخاطبته مواطني مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد الكبير تصميم القوات المسلحة والقوات المساندة وعزمها القضاء علي المليشيا المتمردة واستئصالها تماماً مؤكداً أنّ هذا الطريق لا رجعة فيه حتى تفنى هذه المليشيا وتطهير كل شبر من أرض الوطن ..