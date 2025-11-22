والي غرب دارفور يدعو لتوسيع العقوبات الأوروبية ضد قادة المليشيا المتمردة

رحّب والي غرب دارفور، الجنرال بحر الدين آدم كرامة، بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المتمرد عبد الرحيم دقلو، معتبراً أنها تعبّر عن تقدير دولي لحجم الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة، مبينًا ان هذه العقوبات تمثّل إقرارًا بأن المتمرد عبد الرحيم من أبرز المتورطين في العنف والانتهاكات واسعة النطاق في البلاد.

وأكد كرامة في تصريح ل(سونا) أن دقلو يقود تشكيلات مسلّحة تقوم بعمليات حرق للمدن والقرى وترتكب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب والنهب والتشريد.

مضيفا أن العقوبات الأوروبية تُعد رسالة واضحة بأن ما يُعرف بـ(قوات الدعم السريع) يُنظر إليها دوليًا كتنظيم مسلح تُوجَّه إليه اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة، مشيرًا إلى أن مكان قادتها ينبغي أن يكون أمام العدالة الدولية لا في المنابر السياسية.

ودعا والي غرب دارفور المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع من يموّلون هذه القوات أو يقدّمون لها الدعم السياسي أو العسكري، واعتبارها ميليشيا إرهابية وفق التصنيفات الدولية.

وأوضح أن كل من يقدّم الدعم المالي أو اللوجستي لهذه القوات يجب أن يُعتبر شريكًا في الانتهاكات التي تمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن العدالة ستطال الجميع مهما حاولوا الإفلات منها.