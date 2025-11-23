الجزيرة تستضيف ملتقى مديري الموارد البشيرية والمالية بالصندوق القومي للتأمين الصحي

خاطب الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي صباح السبت بقاعة التأمين الصحي بمدني ملتقى مديري الموارد البشرية والمالية بالصندوق القومي للتأمين الصحي الذي جاء تحت شعار: (كفاءة _ عدالة _ شفافية) بمشاركة لفيف من الحكومة الاتحادية والولائية والمسئولين بالتأمين الصحي بالمركز والولايات .

مشيداً بدلالات وأهداف شعار الملتقى الذي جاء مستوعبا لإستشراف مراحل الإستقرار والتجويد معدداً الجهود التي قادتها حكومة الولاية لتطبيع الحياة عبر تحقيق الإستقرار الأمني والصحي لافتاً لضرورة الإهتمام بالكادر البشري لتنفيذ إحتياجات المرحلة المقبلة .

من جانبه عبر الأستاذ ياسر خضر نصار وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية عن فخره وإعزازه بمسيرة التأمين الصحي خلال فترة الحرب وبعد التحرير في قيادة مرحلة تطبيع الحياة والتعافي .

فيما أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض أن إستضافة الولاية للملتقى جسد التعافي وإستعادة عافية النظام الصحي والانتقال لمرحلة البرامج والإستراتيجيات والمستقبل مشيداً بدور التأمين الصحي خلال فترة الحرب والنزوح وبعد التحرير وتطبيع الحياة كاشفاً عن الترتيبات الجارية لإعلان إستعادة الخدمات الصحية في الولاية .