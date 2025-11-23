وزارة الصحة بالقضارف تُعلن بدء حملات الرش بالطائرات لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك

كشفت وزارة الصحة بولاية القضارف عن إستمرار وتواصل جهودها المكثفة للتصدي لنواقل الأمراض، عبر تدخلات شاملة تستهدف الأطوار الطائرة والمائية للبعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا، داخل وخارج المنازل، بما في ذلك حملات الرش عبر الطائرات لخفض كثافة الناقل في جميع محليات الولاية.

وأكد مدير إدارة صحة البيئة بالوزارة الأستاذ محمد أبكر داوؤد انطلاق حملات الرش الجوي ابتداءً من يوم الأحد ٢٣ نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر المقبل، مبيناً أن الحملة تغطي كافة محليات الولاية وفق خطة محكمة تستهدف بؤر توالد البعوض ومناطق الإنتشار الواسع.

وأوضح داوؤد أن محاور الحملة تشمل إستخدام مبيد الأبّيت لمعالجة الأطوار المائية داخل المنازل والتفتيش المنزلي بواسطة الزائرات الصحيات فضلا عن إستخدام الحبوب القاتلة ليرقات البعوض في مواقع تجمع المياه، تنفيذ الرش الضبابي والرزازي خارج المنازل بالطلمبات المحمولة على العربات والكتف.

كما وجّه عدداً من الإرشادات المهمة للمواطنين أثناء طلعات الرش الجوي، تشمل:

– قفل الأبواب والنوافذ جيداً. – تغطية أواني الطعام والشراب ومصادر المياه. – عدم جلب الحليب مباشرة بعد الرش إلا بعد مرور 6 ساعات. – عدم التعرض المباشر للرش خصوصاً الأطفال وكبار السن أثناء عمليات الرش. – تجنب لمس بقايا المبيد وعدم غسل الملابس المكشوفة مباشرة بعد الرش. – تنبيه أصحاب المزارع لتجنب الحصاد خلال فترات الرش.

وأشار إلى أن الرش سيتم على فترتين: الفترة الصباحية: من 7:00 إلى 8:30 صباحاً الفترة المسائية: من 4:00 إلى 5:00 مساءً

وذلك بحسب المنطقة المستهدفة وظروفها البيئية.

وأكد مدير إدارة صحة البيئة أهمية هذه الحملات في خفض كثافة الناقل، إلى جانب الجهود الأخرى داخل المنازل مثل تغطية أواني حفظ المياه التخلص من مواقع التوالد، التبليغ عن كسورات المياه، وتعقيم المياه في المسطحات المائية كالخيران، وتغيير مياه المكيفات، فضلاً عن الإلتزام بالنوم داخل الناموسية طوال العام.