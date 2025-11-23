والي الجزيرة يشيد بتدخلات منظمة (F.A.O) في معالجة دمار المؤسسات الزراعية

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بتدخلات منظمة الزراعة والأغذية العالمية (FAO) في المساهمة في معالجة دمار المؤسسات الزراعية بالولاية .

وإستعرض لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح السبت الأستاذ يانجي هونجي مندوب منظمة الفاو بالسودان جهود حكومته في معالجة قضايا ومشاكل الزراعة وإعادة تأهيل هيئة البحوث الزراعية بتوفير غرفة مبردة لبنك الجينات .

وامتدح جهود الفاو في تأهيل ترعة الحويوه وتوزيع تقاوي داعياً لانفاذ برنامج حصاد المياه وتطوير القطاع البستاني الممتد على طول الشريط النيلي .

فيما أكد الأستاذ يونجي هونجي مندوب منظمة الفاو بالسودان أن الجزيرة مؤهلة لتكون سلة غذاء للمنطقة وأن ماقدمته المنظمة من تقاوي بالولاية يكفي لإنتاج الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة وأعلن سعيهم لإستقطاب دعم إضافي لتطوير الزراعة والري بالجزيرة .

وأشادت الدكتورة عرفه محمود مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بتدخلات منظمة الفاو في معالجة قضايا ومشاكل الزراعة وأعلنت أن المنظمة قدمت 5 ألف رأس من الماعز سيتم توزيعها غدا لأسر المنتجين .

سونا